Источник материала: Салiдарнасць

В Москве сотрудники полиции вынесли из здания МФЦ на улице Куусинена женщину, которая отказалась надеть маску.

В Москве полицейские волокли по асфальту женщину, задержанную за отказ надеть маску в здании МФЦ. На видео из соцсетей женщина сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Ее все равно тащат на улицу. Снимающая происходящее замечает, что задержанная упала в обморок. pic.twitter.com/LkoWXtcqly — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 26, 2021

На видео, которое появилось в соцсетях радиостанции «Говорит Москва», сотрудники полиции задерживают женщину в здании МФЦ, она сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Сотрудники полиции заламывают ей руки, пытаясь надеть наручники. После того, как это им удается, женщину тащат на улицу, снимающая происходящее на видео замечает, что задержанная упала в обморок.

«Она без сознания, вы что с ума сошли? Отпустите сейчас же!», — кричит автор видео, на что сотрудник полиции отвечает: «Я сейчас и вас привлеку».

Несмотря на это, ее продолжают тащить по земле, а затем оставляют лежать на асфальте рядом с машиной. На этом видео заканчивается.





В комментариях под постом с видео ответил официальный аккаунт Центра предоставления государственных услуг Москвы «Мои документы». Представители центра сослались на указ мэра города, согласно которому посетители МФЦ обязаны использовать индивидуальные средства защиты.

«Хотим отметить, что данный заявитель неоднократно нарушал режим пребывания на территории данного центра, а также общественный порядок, в следствии чего сотрудники центров были вынуждены обращаться к сотрудникам полиции», — говорится в комментарии.

В пресс-службе МВД заявили, что приехавшие по вызову сотрудницы МФЦ «стражи порядка» попросили женщину соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима. После чего женщина, утверждают в МВД, «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя».

Женщину доставили в отдел полиции и составили на нее протоколы за нарушение требований, направленных на обеспечение режима повышенной готовности (3.18.1 КоАП Москвы) и за неповиновение сотруднику полиции (19.3 КоАП).

«Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения», — уточнили в МВД.