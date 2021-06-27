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Белорусская будка в Голливуде
27.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусская диаспора помнит о земляках, которые борются за перемены в нашей стране. Теперь о них и всем остальным напоминает арт-объект неподалеку от знаменитого концертного зала Hollywood Bowl.
Калифорнийские белоруски превратили обычную трансформаторную будку в мурал.
Получилось весьма эффектно!
Новость о мурале попала на телеканалы.
Смотреть с 18.18
Катя Иванова с подругами планируют продолжить перфомансы, посвященные белорусским сторонникам перемен.
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