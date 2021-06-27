О последствиях непогоды в Минске рассказали в МЧС: погибла женщина

Источник материала: UDF



Фото: МЧС Беларуси

сообщается

«По оперативным данным вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 20 м/с) зафиксированы 29 случаев падения деревьев в Гомельской (6 случаев) и Минской (23 случая) областях. Погиб 1 человек (в д. Павловщина Дзержинского р-на Минской области в результате упавшего дерева погибла гражданка 1971 г.р.). Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке упавших деревьев», – говорится в сообщении.

Фото: МЧС Беларуси

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