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«Минск-Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доктор Мясников напомнил о главной ошибке худеющего, ведущей к набору веса Эксперт отметил, что не нужно терпеть голод.

По мнению врача, основная ошибка заключается в быстром снижении массы тела. Эта тактика, по словам, приводит к дисбалансу гормональной системы. В результате вес наоборот лишь прибавится. Терять его следует постепенно. Доктор считает оптимальной следующую формулу: минус 5 % от исходного веса за три месяца. Тогда процесс похудения будет безопасным.Мясников отметил, что не нужно терпеть голод. Для снижения этого чувства можно съесть яблоко, огурцы или морковь, которая, по словам телеведущего, очень им любима и способна перебить аппетит.