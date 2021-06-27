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Доктор Мясников напомнил о главной ошибке худеющего, ведущей к набору веса

27.06.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доктор Мясников напомнил о главной ошибке худеющего, ведущей к набору веса
Иллюстративное фото
Как не допустить главную ошибку, приводящую к набору веса, врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала «Россия 1», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

По мнению врача, основная ошибка заключается в быстром снижении массы тела. Эта тактика, по словам Александра Мясникова, приводит к дисбалансу гормональной системы. В результате вес наоборот лишь прибавится. Терять его следует постепенно. Доктор считает оптимальной следующую формулу: минус 5 % от исходного веса за три месяца. Тогда процесс похудения будет безопасным.

Мясников отметил, что не нужно терпеть голод. Для снижения этого чувства можно съесть яблоко, огурцы или морковь, которая, по словам телеведущего, очень им любима и способна перебить аппетит.
 
Теги: Минск
 
 
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