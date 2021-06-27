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Легковушка въехала в ворота посольства России в Минске

27.06.2021 10:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Легковушка въехала в ворота посольства России в Минске
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
В ворота посольства Российской Федерации в Минске въехал легковой автомобиль Ford. Об этом информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Уточняется, что водитель после ДТП пытался скрыться, но его задержали.

«По предварительной информации, 35-летний нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения», - добавили в ГАИ.


На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
 
Теги: Минск
 
 
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
 
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