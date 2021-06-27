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Легковушка въехала в ворота посольства России в Минске
Источник материала: UDF
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Уточняется, что водитель после ДТП пытался скрыться, но его задержали.
«По предварительной информации, 35-летний нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения», - добавили в ГАИ.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
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