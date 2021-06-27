Источник материала: UDF



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

«По предварительной информации, 35-летний нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения», - добавили в ГАИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Легковушка въехала в ворота посольства России в Минске На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Уточняется, что водитель после ДТП пытался скрыться, но его задержали.На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.