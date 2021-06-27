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ЕС отрезает возможности поступления валюты в Беларусь / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финансовые санкции незаметные, но самые страшные: Чалый про санкции ЕС Секторальными санкциями ЕС ограничил белорусским госбанкам доступ на рынок капитала.

— Это гораздо страшнее. Первое — это запрет на участие в любых долговых инструментах длиной более 90 дней. Фактически запрет на любые инвестиционные действия, — рассказываетв эфиреМожно выстраивать схемы с более короткими инструментами кредитования, но это будет неудобно и обходится очень дорого, подчёркивает аналитик.— То, что в списке появились конкретные банки, не просто так. Они участвовали в схемах поставки валюты в страну путем синдицированных займов за рубежом.Синдицированные кредиты — это займы, которые даёт не один, а несколько кредиторов. Это позволяет занимать гораздо большие суммы денег.— Этот канал был единственным в последнее время, ещё работающий для займов именно в твёрдой валюте. Если не считать России, и то там давали в российских рублях. То, что в ЗВР не положишь, — продолжает Сергей Чалый.Санкции также коснулись компаний, которые занимаются страхованием и перестрахованием белорусских властей и госорганов. Это значит, что теперь компании не смогут страховать риски тех, кто готов дать Беларуси кредит. Механизм перестрахования подразумевает, что один страховщик передаёт другим часть своей ответственности и вознаграждения.— У наших компаний довольно странно построен страховой сектор. В том смысле, что очень низкая капитализация этих компаний и никто всерьёз не мог брать риски на себя. Фактически они выполняли функцию страховых агентов более крупных компаний западных.Финансы, инвестиционные инструменты и перестрахование — это вещи, которые не привлекают внимания, но будут работать на медленное удушение, резюмирует эксперт.Секторальными санкциями от 24 июня ЕС ограничил белорусским госбанкам доступ на рынок капитала Евросоюза. Также запрещены страхование и перестрахование. Европейский инвестиционный банк прекращает даже выплаты по действующим соглашениям с проектами белорусского госсектора.