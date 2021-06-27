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Финансовые санкции незаметные, но самые страшные: Чалый про санкции ЕС
Источник материала: UDF
ЕС отрезает возможности поступления валюты в Беларусь / Reuters
— Это гораздо страшнее. Первое — это запрет на участие в любых долговых инструментах длиной более 90 дней. Фактически запрет на любые инвестиционные действия, — рассказывает Сергей Чалыйв эфире
Можно выстраивать схемы с более короткими инструментами кредитования, но это будет неудобно и обходится очень дорого, подчёркивает аналитик.
— То, что в списке появились конкретные банки, не просто так. Они участвовали в схемах поставки валюты в страну путем синдицированных займов за рубежом.
Синдицированные кредиты — это займы, которые даёт не один, а несколько кредиторов. Это позволяет занимать гораздо большие суммы денег.
— Этот канал был единственным в последнее время, ещё работающий для займов именно в твёрдой валюте. Если не считать России, и то там давали в российских рублях. То, что в ЗВР не положишь, — продолжает Сергей Чалый.
Санкции также коснулись компаний, которые занимаются страхованием и перестрахованием белорусских властей и госорганов. Это значит, что теперь компании не смогут страховать риски тех, кто готов дать Беларуси кредит. Механизм перестрахования подразумевает, что один страховщик передаёт другим часть своей ответственности и вознаграждения.
— У наших компаний довольно странно построен страховой сектор. В том смысле, что очень низкая капитализация этих компаний и никто всерьёз не мог брать риски на себя. Фактически они выполняли функцию страховых агентов более крупных компаний западных.
Финансы, инвестиционные инструменты и перестрахование — это вещи, которые не привлекают внимания, но будут работать на медленное удушение, резюмирует эксперт.
Секторальными санкциями от 24 июня ЕС ограничил белорусским госбанкам доступ на рынок капитала Евросоюза. Также запрещены страхование и перестрахование. Европейский инвестиционный банк прекращает даже выплаты по действующим соглашениям с проектами белорусского госсектора.
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Секторальными санкциями ЕС ограничил белорусским госбанкам доступ на рынок капитала.
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