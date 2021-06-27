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Врачи выяснили, кому строго запрещено есть малину
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
Какой вред может принести ягода, в чем ее польза и лечит ли малина простуду - читайте ниже в нашем материале.
Кому от малины следует отказаться
По словам диетолога Ольги Кораблевой, взрослому человеку можно съедать не более 400 граммов малины в день без вреда для здоровья. Но если нет противопоказаний.
"Лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта - гастрита и язвы - или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной, - говорит медик.
Кроме того, ягода является сильным аллергеном. Если у вас уже есть аллергия на другие ягоды, например, клубнику, будьте осторожны с малиной тоже.
Также малина повышает аппетит, что не очень хорошо для худеющих.
"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", - добавила диетолог.
Чем же так полезна малина
В малине много витамина С, калия и магния.
Помогает очищать кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек, укреплять сердечную мышцу и выводить из организма шлаки.
Обладает противовоспалительным эффектом салициловой кислоты, что особенно важно для больных артритами и артрозами.
Клетчатка и пектин нормализуют работу ЖКТ.
При простудных заболеваниях отвар из ягод малины смягчает и снимает воспаление горла.
Обладает отхаркивающим эффектом, выводит мокроту из бронхов, очищает их от слизи.
Антиоксиданты малины предупреждают мужское бесплодие.
Женщинам полезные свойства малины помогают легко пережить климакс.
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В малине много витамина С, калия и магния.
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