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Кому от малины следует отказаться

"Лучше отказаться от малины в случае обострения болезней желудочно-кишечного тракта - гастрита и язвы - или проблем с почками: ягода может их излишне нагружать, поскольку является мочегонной, - говорит медик.

"Если вы решили снизить калорийность дневного рациона, то временно исключите ягоду из рациона, либо употребляйте малину с йогуртом или мягким творогом", - добавила диетолог.

Чем же так полезна малина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врачи выяснили, кому строго запрещено есть малину В малине много витамина С, калия и магния.

Какой вред может принести ягода, в чем ее польза и лечит ли малина простуду - читайте ниже в нашем материале.По словам диетолога, взрослому человеку можно съедать не более 400 граммов малины в день без вреда для здоровья. Но если нет противопоказаний.Кроме того, ягода является сильным аллергеном. Если у вас уже есть аллергия на другие ягоды, например, клубнику, будьте осторожны с малиной тоже.Также малина повышает аппетит, что не очень хорошо для худеющих.В малине много витамина С, калия и магния.Помогает очищать кровеносные и лимфатические сосуды от холестериновых бляшек, укреплять сердечную мышцу и выводить из организма шлаки.Обладает противовоспалительным эффектом салициловой кислоты, что особенно важно для больных артритами и артрозами.Клетчатка и пектин нормализуют работу ЖКТ.При простудных заболеваниях отвар из ягод малины смягчает и снимает воспаление горла.Обладает отхаркивающим эффектом, выводит мокроту из бронхов, очищает их от слизи.Антиоксиданты малины предупреждают мужское бесплодие.Женщинам полезные свойства малины помогают легко пережить климакс.