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Герасименя о задержании триатлонистов: Беспредел силовиков не признает никаких авторитетов

27.06.2021 10:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, комментируя вчерашний арест трех участников Минского триатлона, напомнила об опасности проведения спортивных мероприятий в Беларуси.

«BSSF неоднократно предупреждал беларусскую и международную спортивную общественность об опасности проведения в нашей стране каких-либо спортивных мероприятий… «Минский Триатлон-2021» стал тому подтверждением: во время велозаезда были арестованы три участника соревнований, среди которых также был и представитель организаторов. Это прямое доказательство того, что в стране, в которой “не до законов”, - ни одному участнику, спортсмену, делегату или организатору соревнований не может быть гарантирована безопасность и неприкосновенность. Беспредел силовиков не признает никаких авторитетов: слететь с велосипеда от удара дубинкой по голове может как рядовой кандидат в мастера спорта, так и победитель Олимпийских игр. Ну или брат победителя Олимпийских игр», - заявила Герасименя.

«Именно о возможности таких инцидентов мы предостерегали представителей международных федераций и МОК во время кампаний по переносу чемпионата мира по хоккею и других турниров. К сожалению, оказались полностью правы, и будем дальше отстаивать эту позицию перед международным сообществом. Сегодня мы видим, как организаторы даже местных соревнований, из лучших побуждений преследуя цели развития массового спорта, не в состоянии противостоять насилию и беззаконию. Такая ситуация ставит под сомнение целесообразность участия беларусов в крупных любительских стартах, таких как “Минский полумарафон”, - подчеркнула она.

Герасименя сообщила, что о ситуации с задержаниями триатлонистов будут проинформированы соответствующие международные федерации.

«Задержанным участникам будет оказана юридическая, моральная и материальная помощь. Просим связаться родных и близких задержанных с Фондом», - добавила глава BSSF.

 
 
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Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя, комментируя вчерашний арест трех участников Минского триатлона, напомнила об опасности...
 
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