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ЕС направит работников агентства Frontex в Литву для охраны границы с Беларусью

27.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группу из 30 работников агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) направят на усиление охраны литовской границы с Беларусью от нелегальных мигрантов.



Об этом сообщает МВД Литвы.

Директор Frontex Фабрис Леджери намерен в июле посетить Литву, чтобы изучить ситуацию на месте. Леджери заявил, пишет Белсат, что агентство по безопасности поможет Литве в охране границы и возвращении нелегальных мигрантов.

«Мы стремимся оказывать поддержку Литве – это проявление европейской солидарности», – сказал глава Frontex.

Вскоре 30 работников Frontex прибудут в Литву, чтобы помочь литовским пограничникам в охране границы с Беларусью.

МВД Литвы отмечает, что пограничникам на белорусском участке границы также помогают Служба общественной безопасности и Союз стрелков Литвы.

По данным МВД, всего в Литву через белорусскую границу в этом году пытались въехать 508 нелегальных мигрантов – это вдвое больше, чем в последние три года (2018, 2019, 2020) вместе взятых.

Литва обвиняет официальный Минск в том, что белорусские пограничники способствуют нелегальной миграции в Европу. Советник президента Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте ранее заявляли, что режим Александра Лукашенко таким образом ведет гибридную войну с Литвой и оказывает на страну давление.

Во время выступления 22 июня в Бресте Лукашенко пригрозил, что не будет пресекать не только нелегальную миграцию на Запад, но и контрабанду наркотиков и ядерных материалов.

 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Группу из 30 работников агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) направят на усиление охраны литовской границы с Беларусью от нелегальных...
 
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