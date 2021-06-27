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ЕС направит работников агентства Frontex в Литву для охраны границы с Беларусью
Источник материала: Партизан
Группу из 30 работников агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) направят на усиление охраны литовской границы с Беларусью от нелегальных мигрантов.
Об этом
Директор Frontex Фабрис Леджери намерен в июле посетить Литву, чтобы изучить ситуацию на месте. Леджери заявил,
«Мы стремимся оказывать поддержку Литве – это проявление европейской солидарности», – сказал глава Frontex.
Вскоре 30 работников Frontex прибудут в Литву, чтобы помочь литовским пограничникам в охране границы с Беларусью.
МВД Литвы отмечает, что пограничникам на белорусском участке границы также помогают Служба общественной безопасности и Союз стрелков Литвы.
По данным МВД, всего в Литву через белорусскую границу в этом году пытались въехать 508 нелегальных мигрантов – это вдвое больше, чем в последние три года (2018, 2019, 2020) вместе взятых.
Литва обвиняет официальный Минск в том, что белорусские пограничники способствуют нелегальной миграции в Европу. Советник президента Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте ранее заявляли, что режим Александра Лукашенко таким образом ведет гибридную войну с Литвой и оказывает на страну давление.
Во время выступления 22 июня в Бресте Лукашенко пригрозил, что не будет пресекать не только нелегальную миграцию на Запад, но и контрабанду наркотиков и ядерных материалов.
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Группу из 30 работников агентства Евросоюза по безопасности внешних границ (Frontex) направят на усиление охраны литовской границы с Беларусью от нелегальных...
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