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В Гродно задержали врача-анестезиолога - возможно, за «Погоню» на балконе
Источник материала: Партизан
Медика доставили в изолятор, изъяли компьютер, суд ожидается в понедельник.
Фото: Павел Мицкевич
В Гродно в субботу, 26 июня, задержали врача-анестезиолога Дениса Ушкевича - работника отделения рентгенэндоваскулярной хирургии Гродненского областного клинического кардиологического центра,
Сообщается, что врача доставили в Октябрьский райотдел милиции, после чего дома у медика провели осмотр. Уточняется, что силовики изъяли компьютер, а врача доставили в изолятор временного содержания. Судя по всему, Ушкевича обвинили по административной статье за несанкционированное пикетирование. Ожидается, что судебный процесс над врачом состоится в понедельник, 28 июня.
В интернете медик писал о себе, что он живет в Гродно, а родился на Байконуре. Он любит классический рок и прыгает с парашютом.
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Медика доставили в изолятор, изъяли компьютер, суд ожидается в понедельник.
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