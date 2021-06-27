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Родные заключенной по «делу Автуховича»: Маму мучают в СИЗО, чтобы она призналась в преступлениях, к которым не имеет отношения

27.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Галина Дербыш с декабря прошлого года остается в следственном изоляторе тюрьмы № 1 Гродно.

Родные заключенной по «делу Автуховича»: Маму мучают в СИЗО, чтобы она призналась в преступлениях, к которым не имеет отношения
Галина Дербыш с дочерьми и мужем. Фото предоставлено редакции
Женщину 10 декабря задержали работники КГБ, инкриминируя соучастие в поджоге дома участкового в Волковыске и автомобиля милиционера в микрорайоне Ольшанка в Гродно. Родные заключенной рассказали «Белсату», что женщина, которая проходит по «делу Автуховича», на самом деле никогда не встречалась и не общалась с фигурантами этого дела.

59-летняя пенсионерка Галина Дербыш уже более 6 месяцев остается в гродненском СИЗО. Ее родные говорят, что не понимают, почему задержали женщину. Она никогда не высказывала каких-либо экстремистских намерений. Мало того, Галина не имела контактов и никогда не встречалась с фигурантами «дела Автуховича». Тем не менее ее задержали, но, как говорит дочь Наталья Дербыш, за все время следователи с ней практически не предпринимают никаких следственных действий.

«20 сентября мама ездила в агрогородок Клепачи на Брестчине, чтобы забрать щенка кавказской овчарки. На обратном пути в Волковыске мы остановились у заправки. И почти через три месяца во время обыска в мусорке силовики нашли билет с той заправки. И вот этот документ стал чуть ли не главным доказательством против нее, доказательством присутствия в это время в этом месте! Но как моя мама могла стать причастной к взрыву, который произошел две недели позже, – загадка», – говорит Наталья.

Дочь отмечает, что у ее матери довольно активная гражданская позиция. Почти 15 лет женщина была независимым наблюдателем на выборах, неоднократно фиксировала нарушения во время кампаний. Кроме того, боролась за права и отстаивала их перед чиновниками.

«Мне кажется, что из-за своей позиции мама была на учете в МВД и КГБ. И именно это стало причиной задержания», – полагает Наталья.

Галина Дербыш живет в частном доме, держит хозяйство. Работала бухгалтером в колхозе, отдала работе здоровье (имеет 2-ю группу инвалидности), но за трудовую деятельность практически не собрала сбережений. Средств сейчас очень не хватает, чтобы оплатить адвокатов.

«За все время, которое мама в тюрьме, следователи не разрешили ни одного свидания с родными. На запросы в КГБ следователь просто говорит: «Не вижу необходимости». Я считаю, что это истязания, чтобы добиться от нее признания в причастности к преступлениям. Недавно нам стало известно, что на протяжении последних недель маму держат в одиночной камере якобы за то, что она злостная нарушительница режима. Но я убеждена, что это все делается, чтобы заставить ее дписать бумаги, так как у следователей нет доказательств ее причастности к «террористическому акту». И ничем нельзя оправдать ее задержание и заключение под стражу», – говорит дочь Галины.

По словам Натальи, эти истязания привели к тому, что у ее матери существенно ухудшилось здоровье. Женщина несколько раз теряла сознание, жаловалась на кровь из носа, боль в животе. Против пыток и в знак протеста Галина Дербыш даже провела 5-дневную голодовку. Для инвалида 2-й группы это отчаянный шаг.

«Маму до сих пор правозащитники так и не признали политическим заключенным. И это обидно. Мы ранее обращались к различным организациям, но нам объяснили: поскольку факты взрывов имели место и соответственно возбудили дело за терроризм, задержанные могут потенциально быть замешаны именно в акте терроризма, что не дает им права быть политическими заключенными. Но мы видим, что «доказательства» причастности людей к этому делу притянуты за уши и похожи на стиль 1937 года», – возмущается Наталья.

«Дело Автуховича»

2 октября прошлого года в Волковыске неизвестные подожгли автомобиль и дом работники местной милиции. 20 ноября в Гродно взорвался автомобиль работника гродненской милиции. По словам КГБ, эти взрывы организовали несколько граждан, в числе которых был Николай Автухович. В результате трех нападений, в которых обвиняют «группу Автуховича», никто не пострадал.

В прошлом году 8 декабря силовики заявили о задержании Николая Автуховича и ряда якобы связанных с ним людей. Власти сразу назвали Автуховича организатором террористической группы. КГБ опубликовал такой «список террористов»: Николай Автухович, Павел Савва, Артур Попок, Ирина Горячкина, Сергей, Павел, Дмитрий и Любовь Резановичи, Ирина и Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова, Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов. В этом списке двое инвалидов 2-й группы: Галина Дербыш и Владимир Гундарь (у бывшего афганца Гундаря ампутирована нога). Всем предъявили обвинение по ст. 289 Уголовного кодекса «Акт терроризма».


Что сделали эти 12 человек? Государственные СМИ объясняют вину некоторых из них:

Ольга Майорова администрировала соцсети Автуховича.

Галина Дербыш «следила за объектом» – вероятно, имеется в виду омоновец Олег Седач. Виктор Снегур проводил Автуховича через белорусско-украинскую границу.

Парадоксально, что КГБ объявил террористами семью Резановичей: Дмитрия, Сергея, Павла и Любовь. Любовь Резанович – бывшая предпринимательница, ее муж Сергей – игумен церкви Святого Архангела Михаила в Жабинковском районе. В доме этой семьи Автухович жил некоторое время. Однако даже в фильме «Тротил протеста» отмечается, что «не все из них знали и догадывались, что происходит», так как Автухович их «использовал втемную».
 
Теги: Гродно
 
 
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Галина Дербыш с декабря прошлого года остается в следственном изоляторе тюрьмы № 1 Гродно.
 
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