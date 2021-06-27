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Польша не собирается усиливать меры по охране границы с Беларусью

27.06.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За 2021 год польскими пограничниками задержано около 130 нелегальных мигрантов, проникших из нашей страны





Об этом сообщает корреспондент «Радио Зет» Дарка Возницка. По данным польского СМИ, данное количество не является аномальным и не приведет к усилению мер безопасности на польско-белорусской границе, которая и без того под серьезным наблюдением. Происхождение задержанных – главным образом Чечня (РФ), Ирак, Иран.

В то же время польские власти обеспокоены заявлениями властей Литвы о «1500 иностранных мигрантах», главным образом из Ирака, которые якобы ожидают пересечения белорусско-литовской границы. И тем, что рейсы из Багдада в Минск чартерами большой вместимости стали осуществляться четыре раза в неделю (ранее два).

Заявления о том, что Беларусь не станет сдерживать поток нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС, ранее звучали из Минска в ответ на введение санкционных пакетов, последний из которых был одобрен на этой неделе.
 
Теги: Минск
 
 
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За 2021 год польскими пограничниками задержано около 130 нелегальных мигрантов, проникших из нашей страны
 
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