Сотрудники МЧС спасли тонущую женщину в Новополоцке

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реке Западная Двина в Новополоцке работники МЧС спасли женщину 1991 года рождения, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Происшествие случилось 26 июня вблизи понтонной переправы, которую в начале недели установили спасатели на период ремонта Калининского моста.

На понтонной переправе организовано постоянное дежурство спасателей. "Дежурство поначалу было спокойным, на берегу реки размещалось несколько человек, которые загорали. Шумная компания появилась в районе 15.00. Долгое время они просто находились на берегу реки и отдыхали. В районе 17.00 две девушки из компании пошли купаться. Начали плыть в направлении противоположного берега реки, доплыв до середины, развернулись и поплыли обратно", - рассказал мастер-спасатель пожарной аварийно-спасательной части №5 пожарного аварийно-спасательного отряда №1 Александр Волков.

"Уже в то время нас с коллегой насторожило, как медленно и неуверенно плывет одна из них. Мы тут же сели в лодку и направились в их сторону. В 40 м от берега одна из девушек начала тонуть, вторая не растерялась и начала активно кричать. Мы подплыли, вытянули тонущую девушку из воды и на лодке доставили на берег. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась", - добавил спасатель.

МЧС напоминает, что на воде необходимо соблюдать определенные правила поведения, чтобы избежать трагических ситуаций.-0-