ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сотрудники МЧС спасли тонущую женщину в Новополоцке

27.06.2021 11:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На реке Западная Двина в Новополоцке работники МЧС спасли женщину 1991 года рождения, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Происшествие случилось 26 июня вблизи понтонной переправы, которую в начале недели установили спасатели на период ремонта Калининского моста.

На понтонной переправе организовано постоянное дежурство спасателей. "Дежурство поначалу было спокойным, на берегу реки размещалось несколько человек, которые загорали. Шумная компания появилась в районе 15.00. Долгое время они просто находились на берегу реки и отдыхали. В районе 17.00 две девушки из компании пошли купаться. Начали плыть в направлении противоположного берега реки, доплыв до середины, развернулись и поплыли обратно", - рассказал мастер-спасатель пожарной аварийно-спасательной части №5 пожарного аварийно-спасательного отряда №1 Александр Волков.

"Уже в то время нас с коллегой насторожило, как медленно и неуверенно плывет одна из них. Мы тут же сели в лодку и направились в их сторону. В 40 м от берега одна из девушек начала тонуть, вторая не растерялась и начала активно кричать. Мы подплыли, вытянули тонущую девушку из воды и на лодке доставили на берег. В медицинской помощи пострадавшая не нуждалась", - добавил спасатель.

МЧС напоминает, что на воде необходимо соблюдать определенные правила поведения, чтобы избежать трагических ситуаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Происшествие случилось 26 июня вблизи понтонной переправы, которую в начале недели установили спасатели на период ремонта Калининского моста.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЕС направит работников агентства Frontex в Литву для охраны границы с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by