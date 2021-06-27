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Panasonic продала все свои акции в Tesla за 3,6 миллиарда долларов

27.06.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Panasonic продала все свои акции в Tesla за 3,6 миллиарда долларов
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Японский техногигант Panasonic продал свою часть акций автопроизводителя Tesla в финансовом году, который окончился 31 марта 2021-го. Доля корпорации в Tesla составляла $3,61 млрд, сообщает Reuters.

Таким образом, пишет finance.liga.net, техногигант пытается снизить свою зависимость от Tesla и привлечь денежные средства для инвестиций, отмечает агентство. Также продажа связана с диверсификацией цепочку поставок аккумуляторов со стороны Tesla. Сейчас Tesla – основной клиент в бизнесе panasonic по производству аккумуляторов для электрокаров.

Аналитик Ace Research Institute Хидеки Ясуда отметил, что Panasonic вовремя продал акции Tesla:

"Влияние криптоактивов могло привести к тому, что цена акций Tesla превысила их настоящую стоимость, что сделало это время подходящим для продажи", – заявил Ясуда.


Акции Panasonic сегодня закрылись на отметке $11,82 (+4,9%). Forbes отмечает, что корпорация – старейший поставщик батарей Tesla, который работал с компанией с его ранних дней.

Panasonic Corp – японская технологическая корпорация, основанная в 1918 году. Занимается производством оборудования для домов и офисов (бытовая техника, источники энергии, кондиционеры и отопительные устройства). Также производить электронику (в т.ч. для автомобилей), промышленные устройства и аккумуляторы. В управлении Panasonic – 523 компании. Чистые продажи за 2020 фискальный год – 6,7 трлн йен ($60,4 млрд). Штат – 243 540 сотрудников.

В 2010 году Panasonic купила акций Tesla на $30 млн. К марту 2020-го, до сплита акций Tesla, эта доля стоила уже $730 млн и сейчас бы составила $4,6 млрд. В 2017 году компании начали массовое производство литий-ионных аккумуляторов для электрокаров. 15 апреля 2019-го руководитель Tesla Илон Маск написал в Twitter, что ограниченные производственные мощности Panasonic сдерживают производство седанов Tesla Model 3.

Через год гендиректор Panasonic Кадзухиро Цуга заявил, что Маск – "гений, который бросает вызов здравому смыслу и может быть излишне оптимистичным".
 
 
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Сейчас Tesla – основной клиент в бизнесе panasonic по производству аккумуляторов для электрокаров.
 
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