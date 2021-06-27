Источник материала: UDF



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«В ходатайстве они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников, осуществлять все возможное для заглаживания вреда, причиненного преступлениями. Исходя из этого и после рассмотрения обращения обвиняемых об изменении меры пресечения следствие сочло возможным изменить ее на домашний арест», – сказано в сообщении СК.

«Власти посчитали, что Протасевич будет им более выгоден на условной свободе»





Фото: euroradio.pl

«Власти посчитали, что на данный момент Протасевич будет им более выгоден на условной свободе. По той простой причине, что он начал активно сотрудничать с ними. Его последнее выступление на пресс-конференции это еще раз подтвердило. Власти уверены, что смогли сделать из Протасевича «Воскресенского №2». Причем гораздо более ценного, потому что Протасевич воспринимался и воспринимается многими как один из один из символов протеста», – считает Усов.

«Думаю, власти готовят очередной информационный вброс с использованием Протасевича. Возможно, будут использовать его в политических играх: имитации диалога и круглого стола, как это пытались провернуть с Воскресенским. Также это попытка продемонстрировать готовность к определенного рода уступкам Евросоюзу, чтобы отбить у него охоту ужесточать санкции», – считает Усов.

«Нет, это совершенно разные кейсы. История с Протасевичем обусловлена громким скандалом с посадкой самолета Ryanair и жесткой реакцией ЕС. Мы видим, что к наличию остальных политзаключенных Запад, если можно так сказать, привык. Открытым остается вопрос, пойдут ли вскоре власти на ограниченную политическую амнистию, как это было в 2011-2012 годах, что стало предпосылкой к нормализации отношений с Западом. Но подобное повторится только в том случае, если власти будут уверены, что им удалось полностью нейтрализовать протест, что освобождение политзаключенных не спровоцирует политического взрыва внутри страны. Также возможен вариант, что освобождение политзаключенных будет только в случае немедленной эмиграции за границу», – отметил Усов.

«Евросоюз сейчас настроен более решительно»





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«Он начал делать то, что нужно режиму. В знак благодарности его выпустили под домашний арест. Возможно, его будут еще пытаться использовать, хотя желаемого эффекта это дать не может. Власть воспринимает ситуацию совершенно иначе, чем остальной цивилизованный мир, пытаясь показать, что человек все осознал и покаялся. Но в остальном мире видят только заложника, который говорит то, что ему скажут», – отметил Корнеенко.

«Это вопрос индивидуальных качеств и особенностей. Кто-то может выдерживать давление, кто-то не может. Какие средства к нему применяли, мы не можем сказать. Я не одобряю его действия, но и не осуждаю. Но намного больше примеров стойкости, вспомнить хотя бы Марию Колесникову. Уверен, что пример Протасевича не обретет повальный характер», – отметил Корнеенко.

«Позиция власти известна: пишете прошения о помиловании, а мы будем рассматривать. Но думаю, те люди, которые объявляли санкции, ожидают от белорусской власти не торга по конкретным людям, а освобождения всех политзаключенных. Но, наверное, режим Лукашенко на это пойдет. Мне кажется, что повторить ситуацию образца 2011 года, когда выпустили часть политзаключенных, а потом ожидали прошений о помиловании от остальных, у режима не получится. Думаю, Евросоюз сейчас настроен более решительно», – полагает Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти уверены, что смогли сделать из Протасевича «Воскресенского №2». Причем гораздо более ценного UDF поинтересовался у экспертов: почему власти решили перевести Протасевича под домашний арест?

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