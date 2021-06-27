«Ъ»: У Лукашенко остается все меньше пространства для маневра





считает , что Лукашенко придется идти на все большие большие уступки: Политический обозреватель издания «Ъ» Дмитрий Дризе, что Лукашенко придется идти на все большие большие уступки:





— Как известно, Евросоюз ввел против Беларуси самые что ни на есть жесткие секторальные санкции. Более того, не за горами и новые пакеты.





Считается, что Лукашенко или начнет, или уже пытается вести большой торг, обещая «послабления» в обмен на отмену ограничительный мер, пусть даже частичную.





На сегодня так кажется, что Европа и США не очень настроены разговаривать с официальным Минском.





Что же дальше? Уже можно сделать один большой вывод. Протесты или белорусская революция разбудили западное общественное мнение, а за ним и политиков. История с самолетом Ryanair стала той последней каплей, которая переполнила чашу терпения толерантной Европы.





И второй вывод — похоже, вернуть ситуацию в привычное русло, как было до августа прошлого года, у Лукашенко уже вряд ли получится.





Как ни грози войной и ни выступай последним поборником православия, все эти приемы известны, и общественность в это верить отказывается.



