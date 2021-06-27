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«Ъ»: У Лукашенко остается все меньше пространства для маневра

27.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская революция разбудила западное общественное мнение.


Политический обозреватель издания «Ъ» Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко придется идти на все большие большие уступки:

— Как известно, Евросоюз ввел против Беларуси самые что ни на есть жесткие секторальные санкции. Более того, не за горами и новые пакеты.

Считается, что Лукашенко или начнет, или уже пытается вести большой торг, обещая «послабления» в обмен на отмену ограничительный мер, пусть даже частичную.

На сегодня так кажется, что Европа и США не очень настроены разговаривать с официальным Минском.

Что же дальше? Уже можно сделать один большой вывод. Протесты или белорусская революция разбудили западное общественное мнение, а за ним и политиков. История с самолетом Ryanair стала той последней каплей, которая переполнила чашу терпения толерантной Европы.

И второй вывод — похоже, вернуть ситуацию в привычное русло, как было до августа прошлого года, у Лукашенко уже вряд ли получится.

Как ни грози войной и ни выступай последним поборником православия, все эти приемы известны, и общественность в это верить отказывается.

А придумать нечто новое не получается, и на уступки идти нельзя, потому что уступишь раз — потребуют второй, и так можно зайти очень далеко — туда, куда не хочется. И что самое интересное, Москва тоже требует уступок, но себе. И непонятно что хуже. У Лукашенко остается все меньше пространства для маневра, пишет charter97.org.
 
 
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Белорусская революция разбудила западное общественное мнение.
 
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