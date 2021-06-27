ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В хоккейном клубе были установлены необоснованные выплаты: КГК о нарушениях в спортивных клубах Гродно

27.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Комитет государственного контроля выявил ряд нарушений в спортивной сфере региона. Некоторые – в клубах Гродно.




Особое внимание – выполнению государственной программы. В прошлом году 4 из 9 показателей были не достигнуты. Также не выполнено 50% дополнительных плановых заданий. Среди них модернизация комплексных спортивных площадок во дворах и подготовка учащихся спортивных учреждений до уровня I разряда и кандидатов в мастера спорта. Кроме того, пишет s13.ru, в спортивных клубах выявлены сверхштатные единицы, при этом, со слов специалистов, обоснований для их наличия нет.

 

— В хоккейном клубе были установлены необоснованные выплаты работникам: тренеры и главный тренер – 190 тысяч рублей. На сегодняшний день этот вред возмещён учреждению. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц хоккейного клуба, - отметила в комментарии телеканалу «Гродно Плюс» Татьяна Слабыш, начальник управления КГК Гродненской области.

Вместе с тем, были выявлены нарушения распоряжения государственным имуществом. Это несвоевременное перечисление арендной платы в бюджет, предоставление площадей без заключения договора. Зафиксированы факты нарушения трудовой дисциплины, а именно, со слов представителей госконтроля, в табеле у сотрудников был проставлен рабочий день, а в это время они находились на выходном заграницей.

— В принципе, по таким нарушениям вред возмещён. В ходе проведения комплексной проверки было установлено нарушение в использовании бюджетных средств в сумме 5 миллионов рублей. На сегодняшний день возмещено 2 миллиона рублей, - говорит Татьяна Слабыш.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет государственного контроля выявил ряд нарушений в спортивной сфере региона. Некоторые – в клубах Гродно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Panasonic продала все свои акции в Tesla за 3,6 миллиарда долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by