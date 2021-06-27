В хоккейном клубе были установлены необоснованные выплаты: КГК о нарушениях в спортивных клубах Гродно













Особое внимание – выполнению государственной программы. В прошлом году 4 из 9 показателей были не достигнуты. Также не выполнено 50% дополнительных плановых заданий. Среди них модернизация комплексных спортивных площадок во дворах и подготовка учащихся спортивных учреждений до уровня I разряда и кандидатов в мастера спорта. Кроме того, пишет s13.ru, в спортивных клубах выявлены сверхштатные единицы, при этом, со слов специалистов, обоснований для их наличия нет.









— В хоккейном клубе были установлены необоснованные выплаты работникам: тренеры и главный тренер – 190 тысяч рублей. На сегодняшний день этот вред возмещён учреждению. Материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц хоккейного клуба, - отметила в комментарии телеканалу «Гродно Плюс» Татьяна Слабыш, начальник управления КГК Гродненской области.





Вместе с тем, были выявлены нарушения распоряжения государственным имуществом. Это несвоевременное перечисление арендной платы в бюджет, предоставление площадей без заключения договора. Зафиксированы факты нарушения трудовой дисциплины, а именно, со слов представителей госконтроля, в табеле у сотрудников был проставлен рабочий день, а в это время они находились на выходном заграницей.





— В принципе, по таким нарушениям вред возмещён. В ходе проведения комплексной проверки было установлено нарушение в использовании бюджетных средств в сумме 5 миллионов рублей. На сегодняшний день возмещено 2 миллиона рублей, - говорит Татьяна Слабыш.



