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Самый опасный в мире вирус для людей обнаружили в Индии

27.06.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уровень летальности вируса "Нипах" достигает 75%, от него нет ни лекарства, ни вакцины

Самый опасный в мире вирус для людей обнаружили в Индии
Смертельно опасный для человек вирус обнаружили у летучих мышей в Индии. Об этом сообщается в «Журнале инфекций и общественного здравоохранения», передает РИА Новости. 

Ученые из Национального института вирусологии Индии, впервые нашли вирус Нипах, переносчиками которого, являются летучие лисицы и мыши. Открытие было сделано в штате Махараштра.

Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире. Чаще всего он передается людям через фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. 

Как отмечается, в настоящее время уровень летальности данного вируса достигает от 40 до 75%, от него нет ни лекарства, ни вакцины.

«Повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин/противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», — говорится в статье. 

Сообщается, что ранее в Индии выявили четыре вспышки этого заболевания. Ученые отметили, что с марта 2020 года исследовали образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара и обнаружили у них РНК и антитела к вирусу Нипах.

По словам ученых, это открытие требует дальнейшего изучения, поскольку из текущих данных нельзя сделать никаких выводов.

Вирус Нипах был впервые зарегистрирован в штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 году. Еще дважды — в 2018 году и 2019 году в штате Керала. 
 
 
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Уровень летальности вируса "Нипах" достигает 75%, от него нет ни лекарства, ни вакцины
 
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