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Мельничек предложил версии, почему силовики пришли в 21 vek.by
Источник материала: Партизан
ИТ-инвестор Юрий Мельничек в фейсбуке выдвинул несколько версий, почему силовики пришли в офис крупнейшего в Беларуси онлайн-ритейлера 21 vek.by и задержали основателей. Также он предложил пользователям высказывать свои версии.
Версии Мельничка:
- Деньги.
- Политика.
- «Проверяют» все компании ПВТ по очереди.
- OZON выходит на рынок Беларуси, конкуренты не нужны.
- Кто-то хочет купить 21vek и пытается уменьшить цену покупки, как это было с «Евросетью» и «ВКонтакте».
- Другое.
Пост набрал 50+ комментариев. Многие полагают,
Передел рынка и покупка бизнеса
Несколько комментариев коснулись темы возможного передела рынка.
Больше похоже на передел рынка в пользу своих.
Сделают свою монополию с «правильными людьми/компанией». Всех на рынке e-commerce закрыть, а потом открыть маркетплейс и за год все будет у них в руках. Уже делали так с разными сферами.
А вот версию про OZON «забраковали».
Они публичная компания на NYSE, их репутация стоит дороже всего рынка Беларуси.
Ответ на санкции ЕС
Также комментаторы высказали предположение, что обыск 21 vek.by и задержание основателей может быть ответом на санкции ЕС. Под удар могут попасть бизнесы, «связанные» с ЕБРР.
Отметим, что в 21vek.by «связан» с ЕБРР не напрямую, а через инвестфонд Zubr Capital Fund I (управляющая компания «Зубр Капитал»). В 2017 году «Зубр Капитал» стал владельцем блокирующего пакета акций онлайн-ритейла 21vek.by. Один из акционеров фонда — ЕБРР.
Между тем еще год назад появилась информация, что 21vek.by может сменить владельцев: инвестиционная компания «Зубр Капитал» возобновила процесс продажи своей доли, также свои доли могут продать и основатели онлайн-гипермаркета.
Политика
Про версию о «политическом преследовании» никто не высказался. dev.by вспомнил, что в этом году была одна история, связанная с 21 vek.by и имеющая отношение к политике. В марте в сети появилсь информация, что компания якобы не принимает на работу тех, кто был привлечен к ответственности по статье 23.34 (сейчас 24.23). Однако 21 vek.by опроверг эту информацию.
Что известно на данный момент
22 июня в головной офис 21vek.by приходили сотрудники КГБ. В компании прошёл обыск, в ходе которого были изъяты документы. Всё э время около 250 работников оставались без средств связи. Задержаны основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. Их статус пока неизвестен. Руководство компании сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные. Компания заявила, что все сервисы работают в штатном режиме.
Компания 21vek.by — крупнейшая на беларусском рынке онлайн-торговли. Доля на рынке интернет-торговли Беларуси в 2020 году — не менее 37%. Оборот за прошлый год — 310+ миллионов долларов. 21vek.by — резидент ПВТ с октября 2019 года («Е-ком Технологии»).
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ИТ-инвестор Юрий Мельничек в фейсбуке выдвинул несколько версий, почему силовики пришли в офис крупнейшего в Беларуси онлайн-ритейлера 21 vek.by и задержали...
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