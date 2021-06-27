Мельничек предложил версии, почему силовики пришли в 21 vek.by

Версии Мельничка:





- Деньги.

- Политика.

- «Проверяют» все компании ПВТ по очереди.

- OZON выходит на рынок Беларуси, конкуренты не нужны.

- Кто-то хочет купить 21vek и пытается уменьшить цену покупки, как это было с «Евросетью» и «ВКонтакте».

- Другое.





пишет dev.by, что причина интереса силовиков к 21 vek.by не одна, а несколько (из предложенных Мельничком), а «возможно и все пункты сразу». Не исключается и «наступление на ИТ-отрасль». Пост набрал 50+ комментариев. Многие полагают,dev.by, что причина интереса силовиков к 21 vek.by не одна, а несколько (из предложенных Мельничком), а «возможно и все пункты сразу». Не исключается и «наступление на ИТ-отрасль».

Передел рынка и покупка бизнеса

Несколько комментариев коснулись темы возможного передела рынка.





Больше похоже на передел рынка в пользу своих.

Сделают свою монополию с «правильными людьми/компанией». Всех на рынке e-commerce закрыть, а потом открыть маркетплейс и за год все будет у них в руках. Уже делали так с разными сферами.

А вот версию про OZON «забраковали».





Они публичная компания на NYSE, их репутация стоит дороже всего рынка Беларуси.

Ответ на санкции ЕС





Также комментаторы высказали предположение, что обыск 21 vek.by и задержание основателей может быть ответом на санкции ЕС. Под удар могут попасть бизнесы, «связанные» с ЕБРР.





Отметим, что в 21vek.by «связан» с ЕБРР не напрямую, а через инвестфонд Zubr Capital Fund I (управляющая компания «Зубр Капитал»). В 2017 году «Зубр Капитал» стал владельцем блокирующего пакета акций онлайн-ритейла 21vek.by. Один из акционеров фонда — ЕБРР.





Между тем еще год назад появилась информация, что 21vek.by может сменить владельцев: инвестиционная компания «Зубр Капитал» возобновила процесс продажи своей доли, также свои доли могут продать и основатели онлайн-гипермаркета.

Политика





Про версию о «политическом преследовании» никто не высказался. dev.by вспомнил, что в этом году была одна история, связанная с 21 vek.by и имеющая отношение к политике. В марте в сети появилсь информация, что компания якобы не принимает на работу тех, кто был привлечен к ответственности по статье 23.34 (сейчас 24.23). Однако 21 vek.by опроверг эту информацию.





Что известно на данный момент





22 июня в головной офис 21vek.by приходили сотрудники КГБ. В компании прошёл обыск, в ходе которого были изъяты документы. Всё э время около 250 работников оставались без средств связи. Задержаны основатели компании Сергей Вайнилович, Павел Матусевич, Иван Плюгачев. Их статус пока неизвестен. Руководство компании сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые данные. Компания заявила, что все сервисы работают в штатном режиме.





Компания 21vek.by — крупнейшая на беларусском рынке онлайн-торговли. Доля на рынке интернет-торговли Беларуси в 2020 году — не менее 37%. Оборот за прошлый год — 310+ миллионов долларов. 21vek.by — резидент ПВТ с октября 2019 года («Е-ком Технологии»).







