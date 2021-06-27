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Витебскую область Беларуси, где из-за непогоды отключался свет, снова ждет ливень

27.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Витебская область Беларуси снова в ожидании апокалипсиса. Сегодня там снова ждут ливень с сильным ветром. Накануне такая же погода оставила без света десятки населенных пунктов. Электроснабжение продолжают восстанавливать до сих пор. Какие еще области пострадали, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

К сегодняшнему утру более 150 населенных пунктов Витебской области снова получили свет, но пока с перебоями сеть работает еще в 45 деревнях и селах. Эта область – как и Гомельская – сильнее всего пострадала от ливней и шквалистого ветра. Поваленные деревья и обломанные ветки рвали линии электропередачи. В наиболее пострадавшие районы прибыли дополнительные бригады и спецтехника.

В Витебской области создан ситуационный штаб, он координирует восстановление сетей. Тем временем МЧС предупредила, что и сегодня на большей территории страны снова пройдут ливни с грозами, местами возможен град. А порывы ветра в некоторых районах будут достигать 20 метров в секунду.

Аномальная жара в Беларуси держится уже две недели, из-за пожароопасной ситуации для посещений закрыты леса.



 
 
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В стране ждут ливень с ветром, порывы которого будут местами достигать 20 метров в секунду. Это может привести к новым повреждениям линий электропередач.
 
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