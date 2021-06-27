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В Слуцком районе легковой «Мерседес» после лобового столкновения с фурой превратился в кашу
Источник материала: Навiны
ДТП с участием грузового «Вольво» и легкового «Мерседеса» случилось днем 26 июня вблизи агрогородка Лучники Слуцкого района.
В результате лобового столкновения в салоне «Мерседеса» оказался зажат водитель. Для извлечения мужчины понадобилась помощь спасателей. К месту происшествия прибыло два отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Слуцкого районного отдела по ЧС.
Троим спасателям пришлось держать находившегося в сознании мужчину на весу, пока еще двое спасателей с помощью гидравлического инструмента отжимали детали кузова.
Спасенный водитель был передан бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.
Водитель фуры не пострадал,
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