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В Слуцком районе легковой «Мерседес» после лобового столкновения с фурой превратился в кашу

27.06.2021 11:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ДТП с участием грузового «Вольво» и легкового «Мерседеса» случилось днем 26 июня вблизи агрогородка Лучники Слуцкого района.

В Слуцком районе легковой «Мерседес» после лобового столкновения с фурой превратился в кашу

В результате лобового столкновения в салоне «Мерседеса» оказался зажат водитель. Для извлечения мужчины понадобилась помощь спасателей. К месту происшествия прибыло два отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Слуцкого районного отдела по ЧС.

Троим спасателям пришлось держать находившегося в сознании мужчину на весу, пока еще двое спасателей с помощью гидравлического инструмента отжимали детали кузова.

В Слуцком районе легковой «Мерседес» после лобового столкновения с фурой превратился в кашу

Спасенный водитель был передан бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.

Водитель фуры не пострадал, отмечает пресс-служба МЧС.

 

 

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ДТП с участием грузового «Вольво» и легкового «Мерседеса» случилось днем 26 июня вблизи агрогородка Лучники Слуцкого района.
 
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