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В Городище под Минском вышедшая из берегов река Менка размыла дорогу
Источник материала: Навiны
Вчерашний ливень стал причиной чрезвычайного происшествия в деревне Городище под Минском.
Потоки воды размыли участок асфальтированной дороги в месте пересечения с рекой Менка. Поврежденным оказался участок шириной пять и длиной двадцать метров,
Менка — небольшая речка длиной около семи километров, впадающая в Птичь. Сейчас представляет из себя ручей, во многих местах пересохший и наполняемый после сильных дождей или при таянии снега.
Деревня Городище в десяти километрах от столицы — популярный туристический объект. Здесь находится археологический комплекс IX-XI веков. По одной из гипотез, именно здесь возникло поселение, известное сегодня как Минск.
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