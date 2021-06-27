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Какая ситуация в обменниках
Источник материала: UDF
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По данным select.by на 09:50, в Минске они следующие:
- доллар выгоднее всего можно продать по 2,525, а купить по 2,529 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,555);
- евро 3,02 / 3,023 (3,06);
- 100 российских рублей 3,49 / 3,508 (3,55).
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Доллар выгоднее всего можно продать по 2,525, а купить по 2,529 белорусского рубля.
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