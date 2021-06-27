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Белорусская баскетболистка обратилась к болельщикам: «Верым! Можам! Пераможам!»

27.06.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусская баскетболистка обратилась к болельщикам: «Верым! Можам! Пераможам!»
Татьяна Лихтарович на послематчевой пресс-конференции
На пресс-конференции после матча со сборной Франции белорусская басектболистка Татьяна Лихтарович обратилась к болельщикам: «Спасибо всем, кто за нас болеет, продолжайте. Как я и говорила до этого: «Верым! Можам! Пераможам!».

Осенью Татьяна Лихтарович подписывала письмо спортсменов за честные выборы. К счастью, это не привело к отчислению баскетболистки из состава. В матче с Францией она провела на площадке больше других белорусских баскетболисток — почти 35 минут.

Эту игру белоруски проиграли — матч закончился со счетом 61:73 в пользу француженок. Однако у нашей сборной ещё есть шанс повторить успех 2007 года, когда она завоевала "бронзу" чемпионата Европы. 27 июня в матче за третье место команда Беларуси сыграет со сборной Бельгии.

Тем временем председатель Федерации баскетбола Максим Рыженков снова высказался о болельщиках, которые приносят на трибуны БЧБ-флаги:

«Не было бы тряпок, под которыми всегда беда, — было бы лучше. Вы реально думаете, что эти тряпки команде в плюс? Вы же и сами все понимаете. Это не поддержка, а провокация».


Вот, оказывается, в чём причина поражения от француженок.
 
 
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Осенью Татьяна Лихтарович подписывала письмо спортсменов за честные выборы.
 
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