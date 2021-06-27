Источник материала: UDF



Татьяна Лихтарович на послематчевой пресс-конференции

«Не было бы тряпок, под которыми всегда беда, — было бы лучше. Вы реально думаете, что эти тряпки команде в плюс? Вы же и сами все понимаете. Это не поддержка, а провокация».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусская баскетболистка обратилась к болельщикам: «Верым! Можам! Пераможам!» Осенью Татьяна Лихтарович подписывала письмо спортсменов за честные выборы.

Осеньюподписывала письмо спортсменов за честные выборы. К счастью, это не привело к отчислению баскетболистки из состава. В матче с Францией она провела на площадке больше других белорусских баскетболисток — почти 35 минут.Эту игру белоруски проиграли — матч закончился со счетом 61:73 в пользу француженок. Однако у нашей сборной ещё есть шанс повторить успех 2007 года, когда она завоевала "бронзу" чемпионата Европы. 27 июня в матче за третье место команда Беларуси сыграет со сборной Бельгии.Тем временем председатель Федерации баскетбола Максим Рыженков снова высказался о болельщиках, которые приносят на трибуны БЧБ-флаги:Вот, оказывается, в чём причина поражения от француженок.