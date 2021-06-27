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Экс-генсек НОК Котов: «Разделение болельщиков сейчас носит искусственный характер. Его создают только чиновники, говоря о каком-то разделении»

27.06.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-генсек НОК Анатолий Котов в преддверии старта Олимпиады для Tribuna.com поделился мнением о маленьком количестве беларусских спортсменов на Играх в Токио.



– Можно ли предположить, что в связи с самым низких количественным составом беларусской делегации ближайшая Олимпиада окажется для нас провальной?

– Сложно это прогнозировать. Если сравнивать с лучшими годами, то, наверное, будет не самое лучшее выступление. Если сравнивать с Олимпиадой в Рио (беларусы завоевали 9 медалей при лишь одном золоте – Tribuna.com), то можно выступить лучше. В первую очередь из-за того, что поедет сборная по гребле на байдарках и каноэ в достаточно сильном составе. Могут принести медали и представители современного пятиборья. С другой стороны, в Рио было немало наших тяжелоатлетов, и двое из них взяли медали. Сейчас же, после всех допинговых скандалов, в этой дисциплине у нас максимум в два человека.

– Как думаете, во время Олимпиады произойдет разделение беларусских болельщиков на тех, кто будет поддерживать подписантов письма свободных спортсменов, и тех, кто будет переживать за сторонников действующей власти?

– Как по мне, разделение сейчас носит искусственный характер. Его создают только чиновники. Яркий пример – женский евробаскет, где чиновники постоянно рассказывают о каком-то разделении болельщиков. Это попытки создать искусственные разделительные линии, – сказал Котов.

23 июня НОК объявил список спортсменов, которые поедут на Игры в Токио. В нем возможны небольшие дополнения, но пока беларусская спортивная делегация является самой малочисленной за все время выступления беларусов на летних Олимпиадах. В списке всего 96 фамилий – прежним минимумом было 120.
 
 
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Экс-генсек НОК Анатолий Котов в преддверии старта Олимпиады для Tribuna.com поделился мнением о маленьком количестве беларусских спортсменов на Играх в Токио.
 
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