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В Израиле начали тестировать цифровой шекель
Источник материала: Партизан
Центробанк Израиля провёл пилотные испытания национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом сообщил заместитель управляющего ЦБ Эндрю Абир. Как он пояснил, вариант введения цифровой валюты ещё изучается, окончательного решения пока нет.
Экспериментальная израильская крипта была создана с использованием блокчейна Ethereum,
Подобную технологию применяли в своих пилотных проектах и центробанки других стран — Австралии, Гонконга и Таиланда.
О необходимости ускорить подготовку к запуску монеты Банк Израиля говорил в мае. Как пояснил тогда регулятор, цифровая экономика и платежи сегодня развиваются стремительно.
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Центробанк Израиля провёл пилотные испытания национальной цифровой валюты (CBDC). Об этом сообщил заместитель управляющего ЦБ Эндрю Абир. Как он пояснил, вариант...
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