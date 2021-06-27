В Израиле начали тестировать цифровой шекель









пишет dev.by. Эксперимент включал пробную эмиссию токенов и их перевод на цифровые кошельки. Экспериментальная израильская крипта была создана с использованием блокчейна Ethereum,dev.by. Эксперимент включал пробную эмиссию токенов и их перевод на цифровые кошельки.





Подобную технологию применяли в своих пилотных проектах и центробанки других стран — Австралии, Гонконга и Таиланда.





О необходимости ускорить подготовку к запуску монеты Банк Израиля говорил в мае. Как пояснил тогда регулятор, цифровая экономика и платежи сегодня развиваются стремительно.















