Предупредительное бомбометание: может ли фарс привести к трагедии?

Источник материала: Салiдарнасць

В начале недели Филин опубликовал выдержки из интервью российского политтехнолога Глеба Павловского, который спрогнозировал большую войну в ближайшие год-два. И меньше, чем за сутки, эта тема получила развитие сразу по нескольким направлениям.

Выступая в Брестской крепости, Александр Лукашенко заявил:

– Белорусы все чаще спрашивают: так что, воевать будем? Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы.





В том же духе на Московской конференции по международной безопасности высказался министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Глава военного ведомства заявил, что против Беларуси ведется гибридная война.

Все это можно счесть риторическими упражнениями для получения поддержки от Кремля. В то же время эксперт Андрей Поротников в беседе с «Филином» допустил, что ради этой цели могут быть использованы и более серьезные инструменты: в частности, не исключен локальный вооруженный конфликт.

Чуть позже информпространство взорвало сообщение министерства обороны РФ о том, что российские военные открыли предупредительную стрельбу и совершили предупредительное бомбометание по британскому эсминцу «Дефендер» в Черном море вблизи Крыма – «для предотвращения нарушения государственной границы».

Вскоре британцы ответили, что их корабль никто не обстреливал. По версии Лондона, «Дефендер» совершал «мирный переход в территориальных водах Украины в соответствии с международным законодательством».

Так или иначе, по крайней мере, словесные интервенции стали свершившимся фактом. Вопрос, когда и где они перерастут в нечто большее.

Большая война маловероятна, но если очень хотеть и каждый день говорить, то мысли бывают материальны. При бездействии наблюдателей. Австрийского Эрцгерцога убил серб, а под Верденом сотнями тысяч ложились французы, немцы и англичане. Телеграм-канал «Рефлексия и реакция»

Вторит ему и министр обороны Беларуси.

Народы свыкаются с мыслью, что военное столкновение – это нормальный порядок течения событий. Виктор Хренин

Вот только кто приучает народы к этой мысли. Ответ смотри в начале статьи.

Напряжение, очевидно, нарастает. И в этой ситуации Беларусь, нейтральное по Конституции государство, втягивают в один из противостоящих блоков.

80 лет назад нашим дедам и прадедам пришлось заплатить кошмарную цену за политические амбиции тиранов. Сегодня история повторяется. Пока всё выглядит как фарс, но нет никаких гарантий, что он не перерастет в трагедию.