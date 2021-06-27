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Волчек: «Будьте осторожны, когда высказываете критику в отношении конкретных высших должностных лиц»
27.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек – о мониторинге соцсетей.
– Друзья, прошу будьте осторожны, когда высказываете критику в отношении конкретных высших должностных лиц Беларуси, –
Я понимаю, что накипело на душе и каждый из вас пытается, как-то воспрепятствовать беззаконию.
К сожалению, высказывания не приведут к изменению в стране, но человек может быть осужден к трем годам лишения свободы за пост в социальных сетях.
Есть случаи, когда белорусы живут за границей, а против них возбудили уголовные дела. Конечно, им ничего не угрожает, но, если приедут в Беларусь, могут быть задержаны.
Мы, правозащитники, считаем, что по Конституции Беларуси все граждане равны перед законом и никто не имеет каких-либо преимуществ в зависимости от занимаемой должности в государстве.
Есть гражданский суд, куда можно подать иск о чести и достоинстве, но никак осуждать людей к лишению свободы.
Мне бы хотелось, чтобы в стране не увеличивалось число политзаключенных.
Друзья, будьте бдительны!
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Волчек: «Будьте осторожны, когда высказываете критику в отношении конкретных высших должностных лиц»
Следователи, оперативные службы, прокуроры ежедневно проводят мониторинг социальных сетей.
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