Волчек: «Будьте осторожны, когда высказываете критику в отношении конкретных высших должностных лиц»

Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек – о мониторинге соцсетей.

– Друзья, прошу будьте осторожны, когда высказываете критику в отношении конкретных высших должностных лиц Беларуси, – написал Волчек. – Следователи, оперативные службы, прокуроры ежедневно проводят мониторинг социальных сетей и очень быстро возбуждают уголовные дела по ст.ст. 368, 369 Уголовного кодекса (оскорбление президента и представителя власти).

Я понимаю, что накипело на душе и каждый из вас пытается, как-то воспрепятствовать беззаконию.

К сожалению, высказывания не приведут к изменению в стране, но человек может быть осужден к трем годам лишения свободы за пост в социальных сетях.

Есть случаи, когда белорусы живут за границей, а против них возбудили уголовные дела. Конечно, им ничего не угрожает, но, если приедут в Беларусь, могут быть задержаны.

Мы, правозащитники, считаем, что по Конституции Беларуси все граждане равны перед законом и никто не имеет каких-либо преимуществ в зависимости от занимаемой должности в государстве.

Есть гражданский суд, куда можно подать иск о чести и достоинстве, но никак осуждать людей к лишению свободы.

Мне бы хотелось, чтобы в стране не увеличивалось число политзаключенных.

Друзья, будьте бдительны!