Источник материала: UDF

Фото: ТАСС

«Сейчас сложилась такая ситуация, что в республике вакцина заканчивается, во многих районах ее уже нет», - заявил он.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», - заявил он в пятницу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В России начался дефицит вакцин: Два региона приостановили вакцинацию За минувшие сутки в России зафиксированы рекордные с января 21665 новых случаев Covid-19.

Два субъекта РФ были вынуждены приостановить вакцинацию, израсходовав весь запас препаратов, в то время как другие бьют тревогу, поскольку остатков хватит на считанные дни.Как сообщает РБК, в субботу о приостановке вакцинации объявили власти Удмуртии, где за последнюю неделю привились, по официальным данным, более 12 тысяч человек.Регион ожидает прибытия новой партии в воскресенье, 27 июня, а пока на два дня закрывает прививочные пункты.Накануне на такой же шаг пошли власти Хабаровского края после того, как за два дня вакцину получили 5,2 тысячи человек. Запасы были израсходованы, и край ожидает новой поставки в течение двух дней.23 июня на дефицит вакцин пожаловался глава Чечни, по словам которого ситуация с запасами препаратов остается сложной около недели.Вакцины закончились в ряде пунктов вакцинации Новосибирска, а в те, что еще продолжают прививать, выстраиваются очереди, пишет «Коммерсант».В региональном Минздраве подтвердили, что к вечеру 25 июня в пунктах вакцинации практически использован первый компонент препарата, вакцинация вторым компонентом продолжается.На дефицит вакцин жалуются жители Кузбасса и Свердловской области, причем в Екатеринбурге препаратов не осталось совсем, пишет «Ъ».Глава Башкирииотложил до 5 июля введение ограничительных норм для работы кафе и ресторанов.Кремль от лица пресс-секретаря президентапообещал победить дефицит в течение нескольких дней.По данным оперативного штаба на субботу, 26 июня, за минувшие сутки в России зафиксированы рекордные с января 21665 новых случаев Covid-19.619 человек скончались, а в Санкт-Петербурге суточная смертность установила рекорд с начала с пандемии третий день подряд.Россия находится на 5-месте в мире по числу заражений Covid-19, уступая Бразилии (79277 за минувшие сутки), Индии (48698), Колумбии (32733) и Аргентине (24023).По числу летальных исходов у России - 4-е место. Впереди - Бразилия (1990), Индия (1186) и Колумбия (685).