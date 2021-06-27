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Грузовик МАЗ насмерть сбил велосипедиста в Ошмянском районе: возбуждено уголовное дело

27.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Грузовик МАЗ насмерть сбил велосипедиста в Ошмянском районе: возбуждено уголовное дело

В результате аварии возле деревни Войневичи Ошмянского района погиб человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По информации представителей ведомства, трагедия случилась днем 25 июня. Сидевший за рулем грузовика МАЗ 29-летний мужчина сбил велосипедиста, ехавшего навстречу. 

В результате 47-летний велосипедист, житель Ошмянского района, умер на месте от полученных травм на месте.

По итогам следственных действий в отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, которое по неосторожности привело к гибели человека.

Фото: СК

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В результате аварии возле деревни Войневичи Ошмянского района погиб человек. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. По информации...
 
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