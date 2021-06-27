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Щенок разбудил хозяйку в 5 утра и спас жизнь всей семье
Источник материала: ОНТ
Историю о том, как домашний питомец спас жизнь всей семье, опубликовал
53-летняя жительница города Телук-Интан в Малайзии Вимала крепко спала в 5 утра, когда ее восьмимесячная собака Анандавели вдруг стала дергать ее за одежду и кусать за уши. Сначала женщина отмахнулась от песика, но потом поняла, почему питомец беспокоился – в доме начался пожар.
Женщина поспешила разбудить детей, чтобы успеть выбежать из дома. Когда они вышли, то поняли, что муж Вималы, который был частично парализован, все еще находится в самой дальней комнате в доме. Тогда 18-летний сын женщины ворвался в горящий дом и вытащил отца через несколько минут.
Только через полтора часа пожар потушили. Общий ущерб оценили примерно в 12 тыс. долларов. Временный дом и материальную помощь семье предоставят в ближайшие дни.
Фото:
Главное фото: Pixabay.com
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Историю о том, как домашний питомец спас жизнь всей семье, опубликовал ridus.ru. 53-летняя жительница города Телук-Интан в Малайзии Вимала крепко спала в 5 утра, когда ее...
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