На Партизанском проспекте в Минске такси не пропустило мотоциклиста: он травмирован

Источник материала: ОНТ

Минске такси не пропустило мотоциклиста: он травмирован" class="one-news__figure-img">

В результате аварии на Партизанском проспекте в Минске пострадал мотоциклист. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Незадолго до происшествия автомобиль марки «Фольксваген» ехал по проспекту со стороны улицы Буденного. Совершая поворот на улицу Олега Кошевого, водитель не пропустил мотоцикл «Ява», который ехал во встречном направлении. Произошло столкновение, в итоге пострадал 35-летний мотоциклист. Его госпитализировали.

На месте работали представители ГАИ, следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: ГАИ

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