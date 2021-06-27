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Парень показал своего необычного домашнего питомца и стал популярен в соцсетях. Никогда не догадаетесь, кто это! (ВИДЕО)

27.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень показал своего необычного домашнего питомца и стал популярен в соцсетях. Никогда не догадаетесь, кто это! (ВИДЕО)

Видео, в котором парень показал свою необычную домашнюю любимицу, опубликовал ridus.ru.

В ролике молодой человек рассказал о том, что у него дома живет курица. Она совершенно ручная и с радостью проводит время с владельцем. Птица привыкла быть рядом с человеком, жить в квартире и ночевать вместе с хозяином.


Ролик восхитил пользователей Сети и собрал тысячи комментариев, почти 3 млн просмотров: «Это еще раз доказывает то, что всем существам нужна любовь и забота», «Какая милая кура», «Эта птичка точно проживет долгую и счастливую жизнь», «Какая милота!», – писали комментаторы.

Фото: соцсети

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Видео, в котором парень показал свою необычную домашнюю любимицу, опубликовал ridus.ru. В ролике молодой человек рассказал о том, что у него дома живет курица. Она...
 
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