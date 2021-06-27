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ГАИ Минской области дежурит на размытых из-за дождей участках дорог
Источник материала: ОНТ
В Минской области ГАИ дежурит на участках дорог, размытых из-за дождей,
В ГАИ просят водителей транспортных средств быть предельно внимательными во время движения и сообщать об обнаружении разрушенных мест проезжей части коммунальным, дорожным организациям по телефону 125 и в милицию –102.
Ранее в МЧС
Фото: БЕЛТА
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В Минской области ГАИ дежурит на участках дорог, размытых из-за дождей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома. В ГАИ просят водителей...
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