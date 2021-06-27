ГАИ Минской области дежурит на размытых из-за дождей участках дорог

Источник материала: ОНТ

В Минской области ГАИ дежурит на участках дорог, размытых из-за дождей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

В ГАИ просят водителей транспортных средств быть предельно внимательными во время движения и сообщать об обнаружении разрушенных мест проезжей части коммунальным, дорожным организациям по телефону 125 и в милицию –102.

Ранее в МЧС рассказали о последствиях сильного ливня и порывистого ветра, обрушившегося на Беларусь.

Фото: БЕЛТА

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