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27 июня – день Елисея: что можно и нельзя делать, народные приметы

27.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

27 июня – день Елисея: что можно и нельзя делать, народные приметы

В народном календаре 27 июня – Елисей Гречкосей. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о традициях и народных приметах.

Название праздника пошло от имени пророка Елисея, который наставлял на праведный путь неверующих, приумножал урожай и исцелял больных. 

На Елисея крестьяне сеяли гречиху – она была очень важной для наших предков. «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной», – говорили в народе.

Что можно делать на Елисея?

Новую одежду было принято в этот день освящать. Затем ее надевали только по особым случаям – считалось, что она приносит удачу и богатство. Чужую одежду, доставшуюся в дар или в наследство, также освящали в этот день, а еще такой ритуал проводили с теми нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.

Что нельзя делать?

  • Долго лежать в постели и бездельничать, иначе лентяя поразят недуги, считалось в старину.
  • Рвать лютики, в противном случае – жди неприятностей от близкого человека, верили предки.
  • Переедать. Сегодня от обильных приемов пищи лучше воздержаться, иначе, по поверью, у чревоугодников будет болеть живот.
  • Есть много яиц. Люди верили, что это принесет трудности в жизнь.
  • Пить спиртное и принимать лекарства с содержанием спирта. Считалось, что в этот день в алкоголе «сидит» нечистая сила.
  • Расчесываться, иначе начнутся болезни волос, верили предки.

Народные приметы

  • Дожди на Елисея – семь недель мокрой погоды.
  • Солнечная погода – к плохому урожаю.
  • Много мошек – к урожаю грибов, обилие комаров – к урожаю ягод.

Фото: depositphotos.com

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В народном календаре 27 июня – Елисей Гречкосей. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о традициях и народных приметах. Название праздника...
 
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