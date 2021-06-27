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27 июня – день Елисея: что можно и нельзя делать, народные приметы
Источник материала: ОНТ
В народном календаре 27 июня – Елисей Гречкосей. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о традициях и народных приметах.
Название праздника пошло от имени пророка Елисея, который наставлял на праведный путь неверующих, приумножал урожай и исцелял больных.
На Елисея крестьяне сеяли гречиху – она была очень важной для наших предков. «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной», – говорили в народе.
Что можно делать на Елисея?
Новую одежду было принято в этот день освящать. Затем ее надевали только по особым случаям – считалось, что она приносит удачу и богатство. Чужую одежду, доставшуюся в дар или в наследство, также освящали в этот день, а еще такой ритуал проводили с теми нарядами, в которых человек чувствовал себя неуютно.
Что нельзя делать?
Народные приметы
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В народном календаре 27 июня – Елисей Гречкосей. Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот день, а также о традициях и народных приметах. Название праздника...
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