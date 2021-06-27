О последствиях непогоды в Минске рассказали в МЧС: погибла женщина

Источник материала: ОНТ

Минске рассказали в МЧС: погибла женщина" class="one-news__figure-img">

26 июня в деревне Павловщина Дзержинского района на женщину 1971 г.р. упало дерево, она погибла, сообщается на сайте МЧС.





Повреждены кровли 18 жилых домов, двух объектов соцкультбыта, одного производственного и 16 сельскохозяйственных зданий в двух районах Минской и двух районах Гомельской области. Сейчас там ведутся восстановительные работы.





В месте пересечения с рекой Менка размыло участок дороги длиной 20 м и шириной 5 м в д. Городище Минского района.





С 18:10 до 22:20 в Минске нарушалось движение 37 автобусных, 32 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Работники МЧС помогали буксировать 20 легковых автомобилей и 5 маршрутных автобусов. 91 человек, в том числе 19 детей, эвакуированы из легкового и пассажирского транспорта.





В течение суток, по данным ГПО «Белэнерго», в Беларуси нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Аварийные бригады оперативно устраняют отключения. Однако, по состоянию на 06:00 27 июня, без электроснабжения остаются пока 50 населенных пунктов в Минской, Гомельской, Гродненской и Витебской областях.





Фото: МЧС Беларуси





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