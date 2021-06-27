Литературный вечер, посвященный 225-летию со дня рождения Яна Чечота, прошел в Мадриде

Источник материала: ОНТ

Белорусское слово звучит за тысячи километров от Родины – в Испании. В Мадриде прошел литературный вечер, посвященный 225-летию со дня рождения Яна Чечота. Все его творчество пронизано уважением к традициям и культуре Беларуси.

Гости вечера насладились лучшими произведениями известного белорусского поэта и приняли участие в викторине. Отмечают: такие встречи помогают не только помнить родную культуру и поддерживать связь с родиной, но и немного проще пережить невозможность встретиться с близкими и побывать в Беларуси. Хорошая традиция получит продолжение.

Фото: pixabay

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