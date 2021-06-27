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Экосистема инноваций МТС: 19 лет в цифрах и фактах

27.06.2021 12:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС 27 июня отмечает 19-летие на рынке: оператор остается крупнейшим в Беларуси по количеству абонентов - услуги МТС выбирают 5,7 миллионов клиентов. Лидерство на рынке мобильной связи дополняет развитие инновационных услуг: облачных сервисов, интернета вещей, мобильных финансов, технологии Big data.

МТС за год расширил свою сеть на 100 тыс. абонентов и покрыл мобильной связью свыше 98% территории Беларуси, на которой проживает 99,9% населения. Месячные объемы трафика достигли рекорда – 50,59 Петабайта. Такими данными в МТС поделились к своему 19-летию.

Мобильный оператор насчитывает 5,7 млн абонентов, что делает его крупнейшим мобильным оператором в стране. Помимо этого, компания активно развивает другие направления: облачные технологии, интернет вещей, мобильные финансы и Big data.

На сегодня 63% трафика проходит в 4G-сети, которой покрыто более 90% городского населения. Что интересно, звонки сохраняют популярность: каждый месяц абоненты совершают свыше 1,455 млрд вызовов.

«Мир стремительно меняется, рост потребления data-трафика и глобальная цифровизация задают новые тренды, сегодня мы выходим за рамки классического восприятия рынка мобильной связи, мы развиваем смежные области, что позволяет не просто предлагать абонентам удобные digital-тарифы, а создавать экосистему сервисов вокруг клиента не только в массовом, но и бизнес-сегменте. МТС активно развивает облачные услуги, проекты в сфере интернета вещей, FinTech. Среди наших клиентов сегодня банковский сектор, торговые сети, страховые агентства, промышленные и другие предприятия. Мы благодарны клиентам и партнерам за доверие и реализацию масштабных совместных проектов», - отметил генеральный директор МТС Владимир Карпович.

 
 
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Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС 27 июня отмечает 19-летие на рынке: оператор остается крупнейшим в Беларуси по количеству абонентов -...
 
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