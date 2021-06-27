В Минске построят наземное метро









передает БЕЛТА. — В Минске стоит на повестке дня развитие трамвая, но не обычного городского трамвая. А как альтернативы — наружное метро. Мы над этим работаем. Будет реализована кольцевая линия метро, которая в генплане присутствует и которая будет на поверхности, — сказал Анатолий Сивак,БЕЛТА.





Такой же принцип модернизации городского электротранспорта, по его мнению, можно реализовать в Новополоцке. Вице-премьер готов сам подключиться к этой работе, у него имеются соответствующие расчеты и документальные материалы, есть понимание, как их можно адаптировать.





Немного истории. Про скоростной городской трамвай (наземное метро) начали говорить еще в 1998 году. Ниже слева вырезка из «Вечернего Минска» (1998): пресс-служба Минобороны, ссылаясь на мэра Владимира Ермошина, отвечает жителям военного городка в Уручье про скоростной трамвай и метро. Тогда ответ был «вот-вот» — к счастью, жители «замкадья» дождались хотя бы метро. А справа вырезка за тот же год — тут уже указывается, что прокладывать трамвай менее выгодно, чем метро. То есть ответ — «скорее нет». Хотя чуть ниже мы приведем цифры рентабельности из компетентного источника.











А это схема из одного из генпланов начала 2000-х — проект скоростного трамвая обозначен голубыми линиями. Любопытно, что по чьей-то прихоти в Курасовщину «пустили» одновременно и метро, и скоростной трамвай. Хотя неслабо застроенной Лошице предлагается ездить на электричках или через Серебрянку.







В 2012 году эксперты сообщили, что наземное метро для Минска неактуально в столице по нескольким причинам.





— Метрополитен и другие виды транспорта должны существовать на разных уровнях, — рассказывал директор проектного института «Минскпроект» Валерий Чеканов, — и если метропоезда движутся по наземным трассам, то дороги надо строить в тоннелях под ними или трассах сверху, ведь скоростному транспорту ничто не должно мешать.





Кроме того, при возведении такого метро требуется отделение 100-метровой санитарной зоны по обеим сторонам трассы: изоляционные экраны не спасают от шума и вибрации. Это значит, что из оборота нужно вывести 200 метров территории, на которой нельзя строить жилье. А ведь в зоне метро обычно самая дорогая земля.





Конечно, возведение наземного метро дешевле, чем подземного. Но если приплюсовать стоимость сооружения эстакад, необходимых в местах пересечения с автомагистралями, и стоимость земли, которая выпадет из оборота, то обычное метро окажется менее затратным.





— И еще один важный момент, — добавил Валерий Чеканов. — Специалисты метрополитена утверждают, что при эксплуатации надземного метро системы подвижного состава подвергаются ускоренной коррозии и быстрее изнашиваются. Это происходит из-за резких перепадов температур и влажности при выходе из-под земли на поверхность.





За последние 5 лет мнение о наземном скоростном трамвае менялось с такой периодичностью, что даже заядлые урбанисты перестали обращать на такие новости внимание.







