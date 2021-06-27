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В Колумбии власти заплатят 796 тысяч долларов за информацию об стрелявших в вертолет президента
Источник материала: Партизан
Власти Колумбии готова заплатить до 3 млрд песо (796 тысяч долларов) за информацию, которая поможет разыскать лиц, которые обстреляли вертолет с президентом Иваном Дуке. Тогда никто не пострадал.
Фото: президент Колумбии Иван Дуке (wikimedia)
Об этом,
"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, что позволяет найти виновных в этом террористическом нападении", - заявил он.
Президент пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками в стране.
Накануне неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны, глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос и другие чиновники. Никто не пострадал.
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Власти Колумбии готова заплатить до 3 млрд песо (796 тысяч долларов) за информацию, которая поможет разыскать лиц, которые обстреляли вертолет с президентом Иваном...
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