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В Колумбии власти заплатят 796 тысяч долларов за информацию об стрелявших в вертолет президента

27.06.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Колумбии готова заплатить до 3 млрд песо (796 тысяч долларов) за информацию, которая поможет разыскать лиц, которые обстреляли вертолет с президентом Иваном Дуке. Тогда никто не пострадал.


Фото: президент Колумбии Иван Дуке (wikimedia)


Об этом, пишет РБК-Украина, заявил министр национальной обороны республики Диего Молано.

"Награда в размере до 3 млрд песо предлагается тому человеку, который предоставит информацию, что позволяет найти виновных в этом террористическом нападении", - заявил он.

Президент пообещал продолжать борьбу со всеми преступными группировками в стране.

Накануне неизвестные обстреляли вертолет, на борту которого находились президент, министр национальной обороны, глава МВД Колумбии Даниэль Паласиос и другие чиновники. Никто не пострадал.
 
 
 
 
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Власти Колумбии готова заплатить до 3 млрд песо (796 тысяч долларов) за информацию, которая поможет разыскать лиц, которые обстреляли вертолет с президентом Иваном...
 
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