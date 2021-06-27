Июнь-2020 переписал почти три сотни температурных рекордов

За период аномальной жары (19—26 июня) на белорусских метеостанциях переписано 188 локальных рекордов дня, 80 рекордов месяца и два рекорда за весь период метеонаблюдений.

Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.





22 и 23 июня были зарегистрированы новые рекорды июня за весь период метеонаблюдений в масштабах всей страны (35,9 и 37,1 градуса в Октябрьском). Прежний (35,6) держался с 23 июня 1964 года (в Березино).

Новые максимумы дня для всей территории Беларуси фиксировались 22—25 июня: 22-го и 23-го, как отмечено выше, — 35,9 и 37,1 в Октябрьском (было соответственно 33 градуса в Высоком в 2000 году и 35,6 в Березино в 1964-м), 24-го и 25-го — 37 и 36,5 в Могилеве (соответственно 33,5 в Марьиной Горке в 1901 году и 33,3 в Брагине в 1957-м).

Обновлены рекорды за весь период инструментальных наблюдений за погодой в Могилеве — 37 градусов 24 июня (было 36,8 градуса 6 августа 2010 года) и Ганцевичах — 35,5 также 24 июня (35,3 градуса 4 августа 2014 года). Повторены исторические максимумы в Минске — 35,8 градуса 24 июня (столько же 8 августа 2015 года) и Ивацевичах — 35,7 в тот же день (столько же 3 августа 2014 года).

В последний день жаркой погоды, 26 июня, локальный температурный рекорд отмечен в Славгороде — 31,7 градуса (31,3 в 2016 году).

В период аномальной жары в отдельных районах прошли сильные осадки.

В Ошмянах в ночь на 25 июня выпало 25 мм дождя, в ночь на 26-е — 51 мм, в последующие сутки — еще 4,8 мм; в сумме 80,8 мм, или 80,8 л воды на квадратный метр территории, что составляет 97% месячной нормы для этого населенного пункта.

Днем 25 июня в Езерище выпало 40 мм дождя (46% июньской нормы). В ночь на 26 июня в Нарочи зафиксировано 59 мм осадков (66%), в Воложине — 25 (27%), Октябрьском — 20 (25%). Днем 26 июня в Столбцах выпало 51 мм осадков (64% нормы), в Марьиной Горке — 42 (51%), Минске — 37 (42%), Барановичах — 30 (36%).

В ночь на 27 июня в Шарковщине вылилось 55 л воды на квадратный метр (64% нормы), в Бобруйске —29 (33%), Кличеве — 23 (30%).

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