Обильное использование реагентов этой зимой привело к гибели в Минске более двух тысяч деревьев

Более двух тысяч деревьев на территориях, которые обслуживает «Минскзеленстрой», не смогли пережить зиму. Основная причина — пересоленность почвы из-за интенсивного использования противогололедных реагентов.





«Отбирали пробы почвы на основных проспектах и МКАД, результаты исследований показали, что земля пересолена. Однако это можно заметить даже невооруженным глазом. На грунте всё еще виден белый налет, это кристаллы соли», — рассказала агентству «Минск-Новости» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Анжелика Пузанкова.

В прошлом году после зимы не вернулись к жизни менее двухсот деревьев.