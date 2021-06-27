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Обильное использование реагентов этой зимой привело к гибели в Минске более двух тысяч деревьев

27.06.2021 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более двух тысяч деревьев на территориях, которые обслуживает «Минскзеленстрой», не смогли пережить зиму. Основная причина — пересоленность почвы из-за интенсивного использования противогололедных реагентов.

Обильное использование реагентов этой зимой привело к гибели в Минске более двух тысяч деревьев

«Отбирали пробы почвы на основных проспектах и МКАД, результаты исследований показали, что земля пересолена. Однако это можно заметить даже невооруженным глазом. На грунте всё еще виден белый налет, это кристаллы соли», — рассказала агентству «Минск-Новости» руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Анжелика Пузанкова.

В прошлом году после зимы не вернулись к жизни менее двухсот деревьев.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Более двух тысяч деревьев на территориях, которые обслуживает «Минскзеленстрой», не смогли пережить зиму. Основная причина — пересоленность почвы из-за...
 
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