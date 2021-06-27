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Путепровод на МКАД в районе деревни Зацень начнут ремонтировать 5 июля
Источник материала: Навiны
Ремонт путепровода на МКАД в районе деревни Зацень планируется начать 5 июля.
Ремонт будет выполняться пополосно. Закончить все работы должны до конца июля, сообщает агентство
В этом году уже отремонтировано несколько путепроводов на МКАД — через реку Свислочь в районе аквапарка «Лебяжий» и на пересечении с проспектом Независимости. Продолжается капитальный ремонт путепровода на 19-м километре кольцевой на границе Ленинского и Октябрьского районов.
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