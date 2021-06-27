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Путепровод на МКАД в районе деревни Зацень начнут ремонтировать 5 июля

27.06.2021 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ремонт путепровода на МКАД в районе деревни Зацень планируется начать 5 июля.

Ремонт будет выполняться пополосно. Закончить все работы должны до конца июля, сообщает агентство «Минск-Новости».

Путепровод на МКАД в районе деревни Зацень начнут ремонтировать 5 июля

В этом году уже отремонтировано несколько путепроводов на МКАД — через реку Свислочь в районе аквапарка «Лебяжий» и на пересечении с проспектом Независимости. Продолжается капитальный ремонт путепровода на 19-м километре кольцевой на границе Ленинского и Октябрьского районов.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Ремонт путепровода на МКАД в районе деревни Зацень планируется начать 5 июля. Ремонт будет выполняться пополосно. Закончить все работы должны до конца июля,...
 
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