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Три человека утонули в субботу в Беларуси

27.06.2021 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три человека утонули в минувшую субботу, 26 июня в реках Беларуси. Поиск тел и извлечение из воды проводили сотрудники МЧС.

Три человека утонули в субботу в Беларуси

В Минске в Свислочи в районе улицы Маяковского утонул мужчина 1980 г.р. В Могилеве в Днепре в районе улицы Златоустовского утонула девушка 2001 г.р. В Западной Двине возле деревни Лущиха Витебского района утонул пенсионер 1948 г.р.

Еще одну трагедию спасатели предотвратили. Примерно в половине шестого вечера на Западной Двине в Новополоцке недалеко от недавно возведенного понтонного моста тонула женщина 1991 г.р.

Дежурившие на мосту сотрудники МЧС вовремя заметили, что женщина теряет силы. Они подплыли на лодке и спасли гражданку.

 

 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Три человека утонули в минувшую субботу, 26 июня в реках Беларуси. Поиск тел и извлечение из воды проводили сотрудники МЧС.
 
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