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Куда из города исчезают птицы и чем это нам грозит?
27.06.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?
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Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи?
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