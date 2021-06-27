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Куда из города исчезают птицы и чем это нам грозит?

27.06.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Куда из Москвы исчезают птицы и чем это нам грозит?

Почему чрезмерный покос газонов — вред для всей экосистемы? Как отсутствие птиц в городе влияет на жизнь людей? И что можно сделать для сохранения городских пернатых?

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Из городской среды в Москве постепенно исчезает все больше птиц. Это замечают не только орнитологи, но и обычные жители. Куда пропали столичные соловьи и воробьи?
 
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