В Кобрине женщина-таксист отбила нападение двух клиентов с ножом, которые попросили отвезти их в Дрогичин





Нож, которым угрожали женщине-таксисту. Источник фото





пишет БГ. В итоге мужчин удалось задержать на следующий день в Березе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Ночью 25 июня в Кобринское РОВД позвонила женщина-таксист и сообщила о пережитом нападении двух клиентов с ножом, которых нужно было отвезти в Дрогичин,БГ. В итоге мужчин удалось задержать на следующий день в Березе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





41-летняя таксистка должна была отвезти двух мужчин в Дрогичин. По пути они попросили остановиться у ближайшего банкомата. Внезапно один из мужчин взял ее за шею и приставил нож, начав угрожать. Женщина не растерялась: дала отпор и сломала нож, выбив его на землю. Мужчины вышли из такси и скрылись. Позже выяснилось, что на улице Каменецкой они украли Фольксваген Гольф и уехали в соседний район.









Фото: МВД Беларуси













Сыщики разыскивали мужчин всю ночь. Задержать 26-летних россиян удалось на следующий день в Березе в квартире знакомых. Один из задержанных неоднократно судим, в том числе за хищения и угоны авто. На видео он признался, что не помнит свое нападение, потому что пил весь день и находился в состоянии алкогольного опьянения.





Следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовные дела за хулиганство и кражу. Мужчины помещены в ИВС для проведения следственных действий.











