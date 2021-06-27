Десять самых впечатляющих фото и видео вчерашнего потопа

собрал самые показательные из них в одной заметке. Вчера в Минске произошел потоп, каких многие из нас в жизни не видели. Спасатели вывозили людей на лодке, дождем уничтожило единственную дорогу в одну из деревень, столичный рынок кинематографично сдувало и топило одновременно. Чтобы эти кадры не утонули в ленте новостей , Onlinerсамые показательные из них в одной заметке.





Продавцы небольшого рынка возле торгового центра Maximus пережили локальный апокалипсис. Ветер сломал палатки, разбросал фрукты и, вероятно, неслабо напугал людей.





Но куда суровее выглядела вышедшая из берегов река Менка под Минском. Она уничтожила дорогу и отрезала людей от остального мира.













А это кадры с улицы Люцинской, на которых спасатели на резиновой лодке помогали пострадавшим выбраться с залитой водой дороги. Машины накрыло водой по самые крыши.





Больше всех пострадали Каменная Горка и Сухарево. На некоторых улицах вода доставала до крыш автомобилей, общественному транспорту пришлось остановиться и пережидать. Воды там было по пояс.





Перемещаться по городу было непросто. Так минчане возвращались домой после ливня.













Рынок в

Ждановичах теперь выглядит не очень представительно. Воскресных продаж можно не ждать.













Воду в Уручье разгоняли трактором. Но даже ему приходилось несладко.













В городе образовались пробки, стал общественный транспорт. На Логойском тракте выстроилась длинная очередь из трамваев. Застрявшая в них молодежь развлекалась как могла.













В некоторых торговых центрах и кафе потекла крыша. Например, из «5 элемента» в Сухарево вывели всех посетителей: с потолка хлынула вода.













А еще в Минске наконец появился свой водопад. Видео было снято на улице Матусевича.



