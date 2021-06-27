ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Десять самых впечатляющих фото и видео вчерашнего потопа

27.06.2021 13:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Спасатели вывозили людей на лодке, дождем уничтожило единственную дорогу в одну из деревень, столичный рынок сдувало и топило одновременно.

Десять самых впечатляющих фото и видео вчерашнего потопа
Вчера в Минске произошел потоп, каких многие из нас в жизни не видели. Спасатели вывозили людей на лодке, дождем уничтожило единственную дорогу в одну из деревень, столичный рынок кинематографично сдувало и топило одновременно. Чтобы эти кадры не утонули в ленте новостей, Onliner собрал самые показательные из них в одной заметке.

 
Продавцы небольшого рынка возле торгового центра Maximus пережили локальный апокалипсис. Ветер сломал палатки, разбросал фрукты и, вероятно, неслабо напугал людей.

Но куда суровее выглядела вышедшая из берегов река Менка под Минском. Она уничтожила дорогу и отрезала людей от остального мира.



А это кадры с улицы Люцинской, на которых спасатели на резиновой лодке помогали пострадавшим выбраться с залитой водой дороги. Машины накрыло водой по самые крыши.

Больше всех пострадали Каменная Горка и Сухарево. На некоторых улицах вода доставала до крыш автомобилей, общественному транспорту пришлось остановиться и пережидать. Воды там было по пояс.

Перемещаться по городу было непросто. Так минчане возвращались домой после ливня.



Рынок в 
Ждановичах теперь выглядит не очень представительно. Воскресных продаж можно не ждать.



Воду в Уручье разгоняли трактором. Но даже ему приходилось несладко.



В городе образовались пробки, стал общественный транспорт. На Логойском тракте выстроилась длинная очередь из трамваев. Застрявшая в них молодежь развлекалась как могла.



В некоторых торговых центрах и кафе потекла крыша. Например, из «5 элемента» в Сухарево вывели всех посетителей: с потолка хлынула вода.



А еще в Минске наконец появился свой водопад. Видео было снято на улице Матусевича.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели вывозили людей на лодке, дождем уничтожило единственную дорогу в одну из деревень, столичный рынок сдувало и топило одновременно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Футбольный агент Валерий Исаев написал 510 писем политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by