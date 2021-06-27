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Футбольный агент Валерий Исаев написал 510 писем политзаключенным
Источник материала: Партизан
Своим достижением Валерий Исаев поделился в фэйсбуке. На это у него ушло чуть больше месяца.
«Ну все, сегодня последние 10 писем по списку сайта штаба Бабарико. С уверенностью могу сказать, этот проект самый полезный, информативный и актуальный. Узнал очень много нового о Беларуси. Не думал, что в такой маленькой стране столько не столь отдаленных мест,
Начал писать 12 мая с пяти писем в день. Хотелось быстрее закончить — последние дни по 25. Закончил 23 июня. 510 конвертов и открыток, 5 гелевых стержней. За все время 12 ответов. 3 возврата и сразу были указаны на конверте очень радостные причины — «освобожден». Третий конверт вернулся с надписью «адресат по указанному адресу не находится», письмо Витольду Ашуроку… Всем 12 ответил уже как близким, по-другому нельзя отвечать на то, что там написано.
Надеюсь, проект в ближайшее время не будет увеличиваться количественно. Особенно буду ждать возвраты с причиной невручения — освобождение. И, конечно, отвечу каждому с надеждой, что обратный адрес будет указан домашний», — написал Исаев в своем посте.
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Своим достижением Валерий Исаев поделился в фэйсбуке. На это у него ушло чуть больше месяца.
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