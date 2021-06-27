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Крупная авария на МКАД — перевернувшаяся фура спровоцировала цепочку столкновений

27.06.2021 13:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Серьезное ДТП случилось утром 27 июня на Минской кольцевой автодороге.

Крупная авария на МКАД — перевернувшаяся фура спровоцировала цепочку столкновений

Как сообщает ГАИ Минска, примерно в половине девятого на внешнем кольце МКАД на участке между улицами Кижеватова и Бабушкина водитель грузового автомобиля «ДАФ» при перестроении не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту, после чего фура опрокинулась.

Водитель ехавшей позади еще одной фуры «ДАФ» экстренно затормозил, в результате его прицеп занесло, и он столкнулся с попутным «Рено Логан» в расцветке Яндекс Go. Последний, в свою очередь, совершил наезд на автомобиль «Рендж Ровер», который стоял с включенными аварийными огнями у края проезжей части.

Крупная авария на МКАД — перевернувшаяся фура спровоцировала цепочку столкновений

Пассажиры автомобилей «Рено», «Рендж Ровер», а также водитель опрокинувшегося «ДАФ» доставлены в больницу.

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Серьезное ДТП случилось утром 27 июня на Минской кольцевой автодороге.
 
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