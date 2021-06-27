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На МКАД опрокинулся грузовик, еще три машины столкнулись

27.06.2021 13:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД опрокинулся грузовой автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 8.30 водитель грузового автомобиля "ДАФ", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны ул. Кижеватова в направлении ул. Бабушкина, при перестроении не справился с управлением. В результате он наехал на осветительную мачту, после чего транспортное средство опрокинулось. Водитель двигавшегося позади еще одного "ДАФ" предпринял попытку экстренного торможения, но его прицеп занесло, и он столкнулся с попутным такси "Рено". Последний в свою очередь наехал на "Рендж Ровер", который остановился у края проезжей части для устранения технических неполадок.

"В результате ДТП пассажиры автомобилей "Рено", "Рендж Ровер", а также водитель опрокинувшегося "ДАФ" доставлены в учреждение здравоохранения для осмотра. По факту инцидента проводится дальнейшая проверка", - отметили в УГАИ.

Госавтоинспекция призывает водителей при неблагоприятных погодных условиях проявлять особую внимательность и осмотрительность, соблюдать скоростной режим, передвигаться с включенным ближним светом фар.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"В результате ДТП пассажиры автомобилей "Рено", "Рендж Ровер", а также водитель опрокинувшегося "ДАФ" доставлены в учреждение здравоохранения для осмотра. По факту...
 
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